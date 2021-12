Cela plus: Policjanci z CBŚP zapobiegli porwaniu przedsiębiorcy dla okupu. Zatrzymano 5 osób

Rzeszowscy policjanci CBŚP wspólnie z Prokuraturą Krajową zapobiegli uprowadzeniu mężczyzny dla okupu. Przyszła ofiara była obserwowana, przygotowywano już akcesoria, które miały być użyte do popełnienia przestępstwa. Do sprawy zatrzymano 5 osób, w tym Tadeusza S., który był poszukiwany w celu odbycia kary pozbawienia wolności w innej sprawie. W akcji uczestniczyli policjanci CBŚP i KWP w Rzeszowie oraz funkcjonariusze SG.

Policjanci z Zarządu w Rzeszowie Centralnego Biura Śledczego Policji dotarli do informacji, z której wynikało, że członkowie zorganizowanej grupy przestępczej mogą przygotowywać się do uprowadzenia mieszkańca województwa podkarpackiego. Cel tego przestępstwa miał być jeden – zdobyć okup. Aby to osiągnąć na terenie Podkarpacia obserwowano miejsce zamieszkania potencjalnego pokrzywdzonego. Z zebranego materiału wynikało, że do planowanego przestępstwa zamierzano wykorzystać posiadaną już broń palną i elementy umundurowania policyjnego.

Policjanci dokładnie ustalili miejsca przebywania podejrzanych, których następnie zatrzymali. W akcji uczestniczyli policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji z Zarządu III, Zarządu w Rzeszowie, Warszawie i Lublinie, Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie oraz funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. Na terenie województwa lubelskiego w ręce policjantów wpadł Tadeusz S. W trakcie przeszukania samochodu, którym się poruszał funkcjonariusze zabezpieczyli koszulkę z napisem Policja. Kolejne działania przeprowadzono w woj. mazowieckim i lubelskim, gdzie zatrzymano czworo podejrzanych.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie, gdzie przedstawiono im zarzuty kierowania czy działania w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu uprowadzenie osoby. Decyzją Sądu Rejonowego w Rzeszowie czworo podejrzanych mężczyzn zostało tymczasowo aresztowanych na okres trzech miesięcy.

CBSP.policja.pl