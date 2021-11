Cela plus: Umożliwiał skazanym uniknięcie kary. Lekarz w rękach policji, znaleziono u niego ponad milion złotych

Na polecenie prokuratora Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zatrzymali trzy osoby: Mariusza Sz., Andrzeja W. i Jarosława L. Wśród zatrzymanych jest ordynator jednego z Oddziałów Psychiatrycznych Wojewódzkiego Szpitala dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Gnieźnie. Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty i na wniosek prokuratora trafili do aresztu.

Prokurator zabezpieczył w domu lekarza 1,2 miliona złotych w gotówce

W toku prowadzonego śledztwa prokurator ustalił, że od kilku lat Mariusz Sz. — ordynator jednego z Oddziałów Psychiatrycznych Wojewódzkiego Szpitala dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Gnieźnie za łapówki w kwotach po 5.000 złotych przyjmował na oddział przestępców, którzy pobyt w szpitalu wykorzystywali do uniknięcia odbywania kary pozbawienia wolności. W procederze tym pomagał mu Andrzej W., który pośredniczył w kontaktach „półświatka” przestępczego z Mariuszem Sz.

Na polecenie prokuratora zatrzymano Mariusza Sz., Andrzeja W. i Jarosława L. — jednego z wręczających korzyści majątkowe. W toku czynności zabezpieczono dokumentację leczenia wielu osób, a w domu doktora Mariusza Sz. ujawniono w kilku torbach gotówkę w kwocie blisko 1,2 miliona złotych.

Usłyszeli prokuratorskie zarzuty

Prokurator Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu przedstawił zatrzymanym zarzuty przyjęcia i udzielenia korzyści majątkowych oraz pomocnictwa do ich udzielenia kwalifikowane z art. 228 § 1 kk oraz 229 § 1 kk. Mariusz Sz. przyznał się do popełnienia zarzuconych mu przestępstw i opisał część przestępczego procederu.

Czyny zarzucane podejrzanym zagrożone są karą do 8 lat pozbawienia wolności.

Trafili do aresztu

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania oraz obawę matactwa prokurator skierował do sądu wnioski o zastosowanie wobec podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd w pełni podzielił argumentację prokuratora, uwzględnił wszystkie wnioski i zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.

PK.gov.pl