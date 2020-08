Cela Plus! Wiadomo, kto został zatrzymany w sprawie Nowaka

Z ustaleń śledczych oraz jak podaje też ziennikarz Piotr Nisztor, zatrzymanym w sprawie Sławomira Nowaka jest były prezes firmy która modernizowała oczyszczalnię Czajka w Warszawie.

Sławomir Nowak był ministrem transportu i szefem gabinetu politycznego Donalda Tuska. Zatrzymany to Aleksander D. reprezentujący polską spółkę ubiegającą się o kontrakt na budowę i remont drogi na Ukrainie.

Jak podaje PAP, najprawdopodobniej w tej sprawie będą kolejne zatrzymania. Na chwilę obecną nie wiadomo, czy zatrzymanie Aleksandra D. to wynik zeznań osób wcześniej zatrzymanych.

Jak ustalili śledczy D. miał obiecywać Nowakowi łapówkę w czasie, gdy Nowak kierował ukraińską agencją dróg Ukrawtodorem. Istnieje możliwość, że sam Nowak mógł go obciążyć zeznaniami.

