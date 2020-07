Czarzasty o Edwardzie Gierku: ,,Zastał Polskę drewnianą a pozostawił murowaną”

Włodzimierz Czarzasty odniósł się do postaci Edwarda Gierka. Polityk Lewicy powiedział, że to Niezwykle zasłużona postać". Internauci przypomnieli mu jednak fakty, które nie zgadzają się z tym co napisał Czarzasty.

19 lat temu umarł Edward Gierek, niezwykle zasłużona postać w historii współczesnej Polski" – napisał na Facebooku szef Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Zdaniem lidera Lewicy "Edward Gierek zastał Polskę drewnianą, a pozostawił murowaną". "Był to czas ogromnych inwestycji, także w Warszawie" – dodał Włodzimierz Czarzasty .

Internauci przypomnieli Czarzastemu, że Gierek pogłębił zadłużenie Polski. To zadłużenie nasz kraj potem spłacał potem przez 30 lat. Ministerstwo Finansów ostatnią transzę o wartości 297 mln USD wysłało dopiero w październiku 2012 roku.

To Gierek był tym politykiem, który Zadłużył Polskę na dziesięciolecia. Wprowadził Polskę w gigantyczny kryzys ekonomiczny i galopująca inflacje. Takie fakty w odpowiedzi na słowa Czarzastego przeczą temu co napisał. Internauci są zgodni, że tak jak w chwili, gdy Polską rządził Gierek kraj zadłużony nie był w całej historii .

Rr, tysol.pl