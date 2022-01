Do Polski przyleci czeska delegacja. Kompromis w sprawie Turowa coraz bliżej?

We wtorek 18 stycznia w Warszawie polska minister klimatu Anna Moskwa spotka się ze swoją czeską odpowiednik Anną Habaczkovą. Temat spotkania będzie zakończenie konfliktu wokół kopalni węgla brunatnego w Turowie.

- Potwierdzam, że czeska delegacja przylatuje do Warszawy i we wtorek dojdzie do spotkania minister środowiska Czech Anny Hubaczkovej z minister klimatu i środowiska Anną Moskwą. Rozmowy dotyczyć będą rozwiązania sporu wokół kopalni węgla brunatnego Turów - powiedział wczoraj Polskiej Agencji Prasowej rzecznik ministerstwa klimatu Aleksander Brzózka.

W czwartek Habaczkova udała się z wizytą do Gródka nad Nysą, na granicy z Polską. Stwierdziła tam, że jest gotowa odwiedzić Warszawę w celu zakończenia sporu.

Negocjacje w sprawie zakończenia sporu rozpoczęły się w czerwcu 2021 roku i ze zmiennym szczęściem były kontynuowane aż do 30 września. Na krótko wznowiono rozmowy w dniu 5 listopada. Od tamtej spory nic nie zmieniło się w tej sprawie.

jkg/pap