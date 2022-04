,,Domagamy się pomocy z Unii’’. Premier spotkał się z szefową PE

„Pomoc musi być konkretna. Stąd mówimy o kwocie 1000 euro na każdą osobę, która musiała uciekać z Ukrainy” – oświadczył premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej po spotkaniu z szefową Parlamentu Europejskiego.

Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola odwiedziła wczoraj Kijów, gdzie zapewniła Ukraińców o wsparciu w odbudowie kraju po zakończeniu tej „nielegalnej, niesprowokowanej i niepotrzebnej” wojny. Przypominała o dostarczanej przez Unię Europejską pomocy finansowej, militarnej i humanitarnej zapewniając, że wspólnota będzie kontynuować swoje wysiłki w tym zakresie. Zapewniła też, że unijne państwa nie ustaną w trosce o ukraińskich obywateli zmuszonych do ucieczki z kraju. O tej właśnie pomocy Metsola rozmawiała z premierem Mateuszem Morawieckim odwiedzając w drodze powrotnej z Kijowa Warszawę.

Po spotkaniu premier Mateusz Morawiecki wystąpił z szefową PE na wspólnej konferencji prasowej. Szef polskiego rządu alarmował, że dotychczasowe sankcje nałożone na Rosję nie działają, czego najlepszym dowodem jest umacnianie się rubla. Premier apelował też do Unii Europejskiej o uruchomienie środków finansowych na pomoc dla uchodźców z Ukrainy.

- „Potrzebujemy więcej nowych środków europejskich, aby pomagać ludziom, którzy potrzebują pomocy. My – rząd, samorządy, ludzie, zrobiliśmy wszystko, co było trzeba”

- podkreślił.

- „Pomoc musi być konkretna. Stąd mówimy o kwocie 1000 euro na każdą osobę, która musiała uciekać z Ukrainy. Po to UE jest wspólnotą. Po to my również przekazywaliśmy środki przy poprzednich kryzysach uchodźczych. Teraz podobnej pomocy również się domagamy”

- dodał.

Morawiecki apelował również o konfiskatę majątków rosyjskich oligarchów przekonując, że samo ich zamrożenie to zbyt mało.

- „Rosja to straszny agresor. Dzień po dniu otrzymuję raporty, meldunki o mordowanych dzieciach, mordowanych kobietach, tam na Ukrainie. Nie możemy na to pozwolić. Musimy być zdecydowani we wspólnych działaniach przeciwko Rosji”

- stwierdził premier.

Wspólnie z szefem polskiego rządu Roberta Metsola spotkała się też z uchodźcami z Ukrainy przebywającymi w Otwocku.

Premier @MorawieckiM w #Otwock: Dziękuję przewodniczącej PE @EP_President @RobertaMetsola za wizytę w Kijowie, ale także tutaj w Otwocku - w miejscu, gdzie przyjmujemy uchodźców wojennych, których staramy się jak najszybciej alokować, aby mieli namiastkę normalności. pic.twitter.com/X7VNrRfI3I — Kancelaria Premiera (@PremierRP) April 2, 2022

kak/Kancelaria Premiera, DoRzeczy.pl