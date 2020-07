Donald Trump: Część wojsk USA wycofywanych z Niemiec trafi do Polski

To już pewne. Część wojsk USA wycofana z Niemiec zostanie przeniesiona do Polski. Poinformował o tym w rozmowie z „The Washington Post” prezydent Stanów Zjednoczonych.

Donald Trump wskazał na dwie lokacje dla wycofywanych z Niemiec 10 tysięcy żołnierzy. „Wśród nich jest Polska” – podkreślił prezydent USA.

„Sprowadzimy około połowę z powrotem do domu, a połowa trafi do miejsc, które na to zasługują”

- mówił o wycofywanych wojskach USA Trump.

Media już wcześniej spekulowały, że wspomniane wojska trafić mają do Polski. O tym, że „jesteśmy w grze” mówił wówczas Polskiej Agencji Prasowej prezydent Andrzej Duda.

dam/niezalezna.pl,Fronda.pl