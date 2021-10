Fogiel: gimnazjalny język Tuska. Nie będziemy się w to bawić

- Mądrzejszy ustępuje - powiedział rzecznik PiS Radosław Fogiel, odnosząc się do propozycji debaty Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego. "Jesteś taki kozak, nie boisz się debaty, to przepraszam, to spróbuj" - mówił pod adresem Kaczyńskiego Tusk.

- Każdy chciałby wrócić do lat młodości, Donald Tusk pewnie też, i chciałby znowu znaleźć się w latach 2007-2008, gdzie sobie debatował z Jarosławem Kaczyńskim, ale dzisiaj jest inna rzeczywistość. Niech Donald Tusk lepiej debatuje o tym, jakie było bezrobocie za jego rządów, a jakie jest bezrobocie dzisiaj - mówił Fogiel na falach Radia Zet.

W trakcie rozmowy przywołane zostały słowa Donalda Tuska, który wzywał niedawno Jarosława Kaczyńskiego do wzięcia udziału w debacie.

- Jesteś taki kozak, nie boisz się debaty, to przepraszam, to spróbuj. No ale, jak zawsze, w ostatnich latach okazało się, że coś trzeba mieć takiego, żeby nie pękać przed głównym oponentem, a tutaj tego nie ma - mówił Tusk.

Zdaniem Fogla Tusk posługuje się językiem "rodem z gimnazjum czy przedszkola".

- Biorąc pod uwagę, że Donald Tusk postanowił komunikować się językiem rodem z gimnazjum czy z przedszkola, to odpowiem w sposób, jaki mówiła mi moja mama, kiedy byłem w podobnym wieku, który wczoraj mentalnie okazywał Donald Tusk: mądrzejszy ustępuje. I w tym wypadku Jarosław Kaczyński ustąpi przed tego typu zaczepkami - ocenił.

Dopytywany o to, czy do debaty mimo wszystko dojdzie, Fogiel odpowiedział:

- Jeżeli ktoś, kto się uważa za poważnego polityka, co plecie o pękaniu, "ty nie dasz rady", to przecież to są rozmowy dzieci. Nie będziemy w tym brali udziału.

jkg/radio zet