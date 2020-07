Fogiel: Nie ma rozmów z PSL. Koalicja rządowa jest stabilna

Po wybrach prezydenckich pojawiają się różne spekulacje na temat przetasowań wewątrz ugrupowań politycznych, jak też możliwych mariaży pomiędzy różnymi ugrupowaniami. Mówił dzisia o tym Radosław Fogiel w rozmowie z Adrianem Klarenbachem w Polskim Radiu 24.

Zapytany o możliwą koalicję rządową z PSL stwierdził:

- Nie ma takich rozmów. Jeśli chodzi o koalicję rządową, ma ona stabilne poparcie w parlamencie.

Podkreślił też:

- Niedawno mieliśmy tego najlepszy dowód przy okazji wotum zaufania dla rządu premiera Morawieckiego, ale oczywiście i to mówimy zawsze i stawiamy sprawę jasno czy to w samorządach, czy w Senacie, jeżeli ktoś chce dołączyć do dobrej zmiany, chce pracować dla Polski, uważa że nasz program jest tym z czym się utożsamia, to nasze drzwi są pod względem zawsze otwarte

mp/poslkie radio 24