Francja sprzedawała broń Rosji. Europosłowie PiS kierują w tej sprawie interpelację do KE

Europosłowie Prawa i Sprawiedliwości domagają się wyjaśnień w związku z doniesieniami, wedle których Francja sprzedawała Rosji sprzęt wojskowy mimo nałożonego embarga. Interpelacja w tej sprawie trafiła do Komisji Europejskiej.

Interpelację przygotowali europosłowie Kosma Złotowski, prof. Ryszard Legutko i Jadwiga Wiśniewska. Powołują się oni na wyniki śledztwa przeprowadzonego przez dziennikarzy ze stowarzyszenia Disclose. Dziennikarze dotarli do dokumentów, wedle których Francja wysyłała do Rosji sprzęt wojskowy mimo nałożonego embarga. Wyposażenie to jest dziś wykorzystywane przez Rosjan na Ukrainie. Paryż wykorzystał fakt, że nałożone w 2014 roku embargo nie działało wstecz i kontynuował dostawy w ramach wcześniej zawartych umów.

Europosłowie PiS pytają Komisję Europejską czy jej zdaniem Francja działała zgodnie z unijnym prawem i czy jej postępowanie nie łamie zasad praworządności. Pytają też, czy w podobny sposób zakaz eksportu broni i technologii wojskowych do Rosji omijały inne państwa członkowskie.

kak/PAP