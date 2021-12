Francuscy intelektualiści o odbudowie Notre Dame: głupota rywalizuje z kiczem

We francuskich gazetach „La Tribune de l'Art” i „Le Figaro” opublikowano manifest w sprawie zachowania tradycyjnego charakteru katedry Notre Dame. Pod manifestem podpisało się 105 reprezentantów tamtejszego środowiska artystycznego, naukowego, akademickiego, medialnego i związanego z administracją publiczną.

Projekt odbudowy Notre Dame przewiduje istotną ingerencję we wnętrze katedry, pomimo, że w pożarze zniszczeniu uległa jedynie zewnętrzna bryła budowli.

Wewnętrzny projekt odbudowy zawiera interaktywny program zwiedzania katedry, któremu towarzyszyły będą liczne efekty dźwiękowe i wizualne.

"Diecezja paryska chce skorzystać z koncepcji renowacji, aby przekształcić wnętrze Notre-Dame w projekt, który całkowicie zmieni wystrój i przestrzeń liturgiczną. Diecezja uważa, że zniszczenia wywołane pożarem są okazją do zmiany postrzegania zabytku przez zwiedzającego, mimo że pożar ograniczył się do dachu i iglicy i nie zniszczył żadnego dziedzictwa znajdującego się wewnątrz" - głosi treść manifestu.

"Organizacja (wnętrza katedry - red.) stworzona przez Viollet-le-Duca opiera się na zasadzie gradacji przestrzeni, które istniały już pod koniec średniowiecza i które odrestaurował. Pierwsze kaplice posiadają dekorację zbiorczą, pozwalającą na stopniowe wznoszenie się ku świetności chóru. I tak dalej. Wszystko zostało umiejętnie przemyślane i rozstrzygnięte" - czytamy.

"Ale to, co dziś wyobraża sobie diecezja, niweczy koncepcję cierpliwie wypracowaną przez Viollet-le-Duca. Projekt przewiduje montaż wyjmowanych ławek, zmieniającego się w zależności od pory roku oświetlenia, projekcji wideo na ścianach itp. – innymi słowy tych samych modnych (a przez to już strasznie przestarzałych) «urządzeń mediacyjnych», które można znaleźć we wszystkich «immersyjnych» projektach kulturalnych, w których głupota często rywalizuje z kiczem" - czytamy dalej.

"Rzeczywiście jesteśmy w stanie przywrócić do życia spójny zestaw dekoracji o wielkiej formalnej perfekcji. Genialny architekt, pragnąc przedłużyć i dokończyć dzieło budowniczych średniowiecza, stworzył dzieło totalne, pasujące do architektury i dekoracji, malarstwa i rzeźby, stolarstwa i złotnictwa, witraży i oświetlenia. Kierując się bardzo precyzyjną wizją ideału artystycznego i duchowego, opracował i urzeczywistnił katedrę katedr" - apelują sygnatariusze manifestu.

"Francja będzie podziwiana przez wszystkich za to, że zdołała przeprowadzić renowację, która przywróci światu wspaniały zabytek" - wskazuję sygnatariusze, apelując także o to, aby katedra była "piękniejsza niż przed pożarem – to znaczy tak wzniosła, jak nam ją pozostawiono".

