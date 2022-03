Gen. Skrzypczak: Rosjanie są wyczerpani

Goszcząc na antenie Polskiego Radia 24 były dowódca Wojsk Lądowych gen. Waldemar Skrzypczak ocenił, że sytuacja militarna na Ukrainie się ustabilizowała i zaprzestano prowadzenia wielkich operacji. Obecnie obie strony przeszły do działań obronnych i głównymi przejawami aktywności wojsk są lokalne kontrataki oraz próby natarć. „Trwa wyścig, kto pierwszy osiągnie przewagę” – podkreślił wojskowy.

Gen. Skrzypczak wyjaśnił, że przewaga ta będzie należała do strony, której uda się jako pierwszej otworzyć odwody operacyjne. Bez nich, podkreśla wojskowy, Rosjanie nie będą w stanie walczyć efektywnie nawet szybko uzupełniając broń i amunicję.

- „Wszystkie ich [Rosjan - przyp. red.] siły są już dwadzieścia dni w walce, czyli są one bardzo mocno pokiereszowane przez armię ukraińską. Siły Rosji są zmęczone oraz wyczerpane tą walką. Nie ma to znaczenia, czy dowożą amunicję, czy nie, ponieważ dwadzieścia dni walki to ogromny wysiłek dla żołnierzy i pochłania on sporo energii”

- powiedział gość Polskiego Radia 24.

kak/Polskie Radio 24, DoRzeczy.pl