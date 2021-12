Głosowanie ws. ustawy segregacyjnej przesunięte na styczeń

Jak donoszą media, wniesiony przez grupę posłów PiS projekt nowelizacji, który de facto zmuszałby przedsiębiorców do segregacji pracowników i klientów został zdjęty z porządku obrad sejmowej komisji zdrowia, a kolejny wstępnie podawany termin prac nad nim to styczeń 2022.

Szef sejmowej komisji zdrowia Tomasz Latos proponuje ponadto wysłuchanie publiczne tego projektu.

Przy wejściach do niektórych placówek gastronomicznych pojawiają się już, na szczęście bardzo sporadycznie, napisy tupu „Tylko dla zaszczepionych”. Budzi to niestety skojarzenia, które wprost przenoszą nas do czasów II wojny światowej i napisów typu „Nur Für Deutsche”.

Po ewentualnym wprowadzeniu segregującej Polaków nowelizacji ustawy covidowej napisy takie zapewne zaczęłyby się pojawiać znacznie częściej.

Na komisji zdrowia stawili się między innymi wszyscy członkowie koła Konfederacji, którzy w mediach społecznościowych zapowiadali wniesienie około 100 poprawek. Ich celem było też podjęcie różnego rodzaju działań zmierzających do zablokowania zapisów mających segregować Polaków.

Konfederacja zorganizowała także demonstrację w pobliżu Sejmu przeciwko obostrzeniom pandemicznym, a jednym z jej organizatorów był poseł Grzegorz Braun.

– Skoro jest tyle emocji, tyle różnego rodzaju pytań i wątpliwości, zróbmy wysłuchanie publiczne dotyczące projektu ustawy, który ma wyposażyć pracodawców w instrument weryfikacji statusu zdrowotnego pracowników w czasie pandemii – powiedział na antenie RMF szef komisji zdrowia Tomasz Latos.

– Już nie ma technicznie możliwości, aby ta ustawa była na drugim i trzecim czytaniu przed świętami. (…) Zanim do tego dojdzie, najprawdopodobniej będziemy mieli do czynienia z wysłuchaniem publicznym, bo w takim kierunku to zmierza – dodał Latos.

Jak podaje Polsat News, w projekcie, o którym mowa „zapisano m.in. możliwość żądania przez pracodawcę od pracownika lub osoby pozostającej w nim w stosunku cywilnoprawnym okazania informacji o ważnym negatywnym wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, informacji o przebytej infekcji wirusa SARS-CoV-2, lub wykonaniu szczepienia przeciwko COVID-19”.

„W projekcie założono też możliwość nałożenia przez kierownika podmiotu wykonującego działalność leczniczą obowiązku zaszczepienia się przeciwko COVID-19 na pracowników lub osoby pozostające w stosunku cywilnoprawnym, jeżeli nie ma przeciwskazań do szczepienia się w zakresie ich stanu zdrowia” – informuje dalej Polsat News.

Sukces @KONFEDERACJA_! Nasze Koło pojawiło się w pełnym składzie. Komisja Zdrowia została odwołana. Projekt pozwalający zwalniać z pracy za brak szczepienia nie będzie dzisiaj procedowany.#StopSegregacjiSanitarnej

