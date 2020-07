Gowin o rekonstrukcji rządu: O stanowiska obóz Zjednoczonej Prawicy się nie poróżni

Coraz głośniejszym tematem na polskiej scenie politycznej jest jesienna rekonstrukcja rządu. Więcej też szczegółów udaje się poznać z wypowiedzi polityków.

Michał Dworczyk w rozmowie z Beatą Michniewicz w „Salonie politycznym Trójki” powiedział:

- Nikt nie mówi o likwidacji [ministerstw]. Analizowane są różne scenariusze zmian, które doprowadzą do tego, że rząd będzie działał jeszcze bardziej efektywnie. Myślę, że pewna dojrzałość polega na tym, że potrafi w tym wypadku rząd wyciągać wnioski z ostatnich kilku lat funkcjonowania. Myślę, że w interesie wszystkich, nie tylko polityków, ale przede wszystkim Polaków jest to, żeby rząd funkcjonował sprawnie i efektywnie

Z kolei lider Porozumienia Jarosław Gowin w Radiu Wrocław stwierdził:

- Jestem do dyspozycji, powiem tak może trochę patetycznie, do dyspozycji mojej ojczyzny w każdej roli, w jakiej mogę być pożyteczny. Jak pan zauważył i pewnie wszyscy państwo również, w roli tzw. szeregowego posła mogę odciskać istotne piętno na polskiej rzeczywistości, że nawiążę do sprawy terminu wyborów

Dodał też:

- Naprawdę w takie dywagacje nie dam się wciągnąć [o ewentualnym powrocie do rządu]. W tej chwili np. musimy rozstrzygnąć ile resortów przypada poszczególnym partiom koalicyjnym. Wraz z ministrem Ziobro i Solidarną Polską, Porozumienie uważa, że pod tym względem proporcje nie powinny ulec zmianie, ale to wszystko jest do dyskusji. Mogę wszystkich słuchaczy uspokoić, że na pewno o stanowiska obóz Zjednoczonej Prawicy się nie poróżni

