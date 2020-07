GP. Boniek i rodzinne interesy z byłym esbekiem

Piotr Nisztor w Gazecie Polskiej opisuje kulisy interesów prowadzonych prze obecnego prezesa PZPN Zbigniewa Bońka oraz jego poprzednika Grzegorza Lato z byłym eSBekiem. W grę wchodzą duże miliony złotych.

Okazuje się także, o czym pisze we wstępie swojego artykułu Nisztor, że:

- Romuald Boniek, brat prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, wraz z synem, od lat prowadzi firmę zajmującą się brandingiem imprez sportowych. Związek nie chce jednak ujawnić, ile zarobiła ona na usługach świadczonych przy okazji meczów piłkarskiej reprezentacji Polski

W artykule pt. "Finansowe tajemnice PZPN", którego fragment możemy został umieszczony na Twitterze możemy przeczytać:

- To najbogatszy związek sportowy w Polsce. Tegoroczny budżet Polskiego Związku Piłki Nożnej (PZPN) to ponad 300 milionów złotych (...) Jeszcze przez rok pieniędzmi będzie zarządzał Zbigniew Boniek (...) Mimo publikowanych co roku sprawozdań finansowych, nie wiadomo gdzie trafiają miliony z piłkarskiego związku, a także jak wygląda współpraca z niektórymi firmami m.in. ze spółką Lagardere Sports Poland kierowaną przez byłego esbeka, czy bydgoską firmą Mikrotel należącą do rodziny prezesa PZPN

W najnowszej @GPtygodnik (w kioskach od 29.07) polecam mój tekst o braku transparentnosci finansów @pzpn_pl, a w nim https://t.co/cL1LmBQCrM. o firmie Lagardere Sports Poland i spółce Mikrotel, należącej do brata i bratanka @BoniekZibi. Zachecam do lektury 💪

