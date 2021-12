Herbert ostro o Michniku i III RP: W Polsce panuje neokomunizm. Michnik to manipulator i kłamca!

"Michnik jest manipulatorem. To człowiek złej woli, kłamca, oszust intelektualny. Ideologią tych panów jest to, by w Polsce zapanował socjalizm z ludzką twarzą. To widmo dla mnie zupełnie nie do zniesienia" - tak Zbigniew Herbert podsumował swego czasu Adama Michnika i budowę "kapitalizmu" po polsku w czasach III RP.

Dodawał również: "W Polsce panuje neokomunizm. Nie odwołuje się on do ideologii, ale stara się i bardzo dobrze mu to wychodzi, urządzić się z kapitalizmem. (...) Opanujmy struktury gospodarcze, a wtedy będziemy rządzili".

mp/youtube/plockprawica.net