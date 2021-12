,,Historia znowu się zaczęła’’. Gursztyn: Musimy zmilitaryzować nasze życie

Zwracając uwagę na obecną sytuację geopolityczną, Piotr Gursztyn w swoim felietonie dla Instytutu Staszica przekonuje, że wszyscy musimy przemeblować swoje życie i przynajmniej w minimalnym stopniu nauczyć się obrony przed możliwymi niebezpieczeństwami.

Do lektury swojego felietonu Piotr Gursztyn zachęcił na Twitterze. Publikując link nawiązał do słów znanego amerykańskiego filozofa japońskiego pochodzenia, Francisa Fukuyamy.

- „Nawiązując do słów p. Fukuyamy historia znowu się zaczęła. I lepiej dobrze się na nią przygotować. Bez bajek, że bezpieczeństwo to towar, który można kupić za pieniądze”

- napisał.

Nawiązując do słów p. Fukuyamy historia znowu się zaczęła. I lepiej dobrze się na nią przygotować. Bez bajek, że bezpieczeństwo to towar, który można kupić za pieniądze. https://t.co/bp3h9R9Oyp — Piotr Gursztyn (@PiotrGursztyn) December 1, 2021

Dziennikarz przekonuje w swoim felietonie, że „musimy wszyscy jako społeczeństwo, przemyśleć na nowo nasze życie. I je zmienić, aby uchronić bezpieczeństwo i dobrobyt”. W jego ocenie musimy je „zmilitaryzować”. To dlatego, że jak podkreśla, „czasy idą trudne i złe”.

- „Nie ma już chyba nikogo, kto by upierał się, że ludzkość czeka świetlana bezkonfliktowa przyszłość. Na poziomie werbalnym skończył się głupkowaty optymizm w stylu zwulgaryzowanego Fukuyamy”

- zauważa autor.

- „Na poziomie praktycznym prawie wszyscy postępują w myśl zasady, że jakoś to będzie, jesteśmy nieśmiertelni, możemy być tylko bogatsi i nikt nam niczego nie zabierze”

- dodaje.

Gursztyn zgadza się, że Polska potrzebuje silnej i możliwie dużej armii. Nie ma jednak złudzeń, że armia zapewni nam pełne bezpieczeństwo. Nasze położenie, demografia i finanse nie pozwolą nam na zbudowanie armii zdolnej odstraszyć każde niebezpieczeństwo. Nawet jeśli uda się zrealizować plan powiększenia armii do 300 tys. żołnierzy, będzie to wciąż mniej niż 1 proc. kraju. Nie możemy też liczyć na pobór do wojska.

Wobec tego autor przekonuje, musimy zacząć przygotowania do obrony powszechnej.

- „Przecież przytłaczająca większość z nas nie wiedziałaby, jak się zachować w czasie śmiertelnego zagrożenia. Wróg raczej nie przyjąłby naszych tłumaczeń, że jesteśmy tylko cywilami, brzydzimy się przemocą, a tak w ogóle to nie popieramy polityki rządu. Lepiej więc mieć jakieś minimum wiedzy, jak bronić się i ratować w czasie różnego rodzaju niebezpieczeństw”

- podkreśla.

kak/instytutstaszica.org, Twitter, wPolityce.pl