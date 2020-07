Hołownia i tęczowy recykling. Internauci wyśmiewają inicjatywę

Szymon Hołownia na TT pochwalił się, że jego łódzka ekipa jest bardzo ekologiczna. Z banerów wyborczych tworzą torby z… tęczowymi uszami. Przypadek czy znak poprawności politycznej?

Hołownia zamieściła na Twitterze reklamę:

Zobaczcie, jakie super torby robią się z naszych banerów w naszej łódzkiej #EkipaSzymona 💛 Próbuję zachęcać do rozpoczęcia bardziej masowej produkcji, przeczuwam sprzedażowo - pamiątkowy bestseller! 🙂 #Polska2050 ✌️ 🇵🇱 pic.twitter.com/khoT00uE5g

Kandydat na prezydenta z zachwytem odniósł się do pomysłu. Być może liczył także na olbrzymi sukces. Z pomocą przybyli niezawodni internauci.

Noooo i w końcu Szymon pokazał swoją tęczową naturę. Ty to jesteś taki drugi Kosiniak - jak zagrają, tak bedziesz tańczył. Ale od zawsze wiadomo, że jak ktoś/coś jest od wszystkiego, to jest do niczego.