Hołownia: To jest wynik moich marzeń

Szymon Hołownia zajął trzecie miejsce w wyborach prezydenckich z wynikiem w okolicach 13.3 proc., co się przekłada na około 2.5 mln wyborców.

Hołownia po ogłoszeniu wstępnych wyników sondażowych exit poll powiedział:

- Czy to jest wynik moich marzeń? Tak, to jest wynik moich marzeń. Myślę, że nikt, kiedy sześć miesięcy temu zaczynaliśmy tę drogę, nie pomyślałby, że to jest w ogóle możliwe, by przekonać, bo z tych statystyk - a myślę, że one jeszcze urosną, jak się zacznie zliczać głosy też te z zagranicy, korespondencyjne (...) one mogą dojechać jeszcze do 15-18 proc. - wynika, że przekonaliśmy 2,5 mln ludzi

mp/pap/rmf fm