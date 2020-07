Internauci ripostują Neumanna. Głos zabrał ks. Janusz Chyła

Platforma Obywatelska, nie mogąc poradzić sobie z kolejną porażką w wyborach, wciąż odbywa maraton oskarżania wszystkich dookoła o to, że to nie Rafał Trzaskowski wygrał wybory prezydenckie. Poseł Sławomir Neumann winą za tę porażkę postanowił obarczyć Kościół i księży. Na jego wpis odpowiedział m.in. ks. Janusz Chyła.

O sprawie pisaliśmy już wczoraj [TUTAJ]. Poseł PO Sławomir Neumann oskarża księży, że namawiali w kościołach wiernych do głosowania na Andrzeja Dudę i to dlatego właśnie to on, a nie Rafał Trzaskowski, wygrał wybory prezydenckie.

Do ataku polityka ustosunkował się aktywny na Twitterze ks. dr Janusz Chyła. Duchowny podkreślił, że Kościół nie agitował za żadnym z kandydatów w wyborach. Rolą natomiast Kościoła, jak dodał, jest mówienie o wartościach. I o głosowanie na kandydata reprezentującego katolickie wartości właśnie apelował Kościół przed wyborami prezydenckimi:

- „Nie znam przypadku, aby ksiądz imiennie wskazał kandydata. Jeśli już to mówimy o wartościach. To nasz obowiązek. Ale znam polityka, który lansował się na GOSPEL-u przy ołtarzu, mimo, że głosował za cywilizacją śmierci” – napisał proboszcz chojnickiej parafii.

Nie znam przypadku, aby ksiądz imiennie wskazał kandydata. Jeśli już to mówimy o wartościach. To nasz obowiązek. Ale znam polityka, który lansował się na GOSPEL-u przy ołtarzu, mimo, że głosował za cywilizacją śmierci. — ks. Janusz Chyła 🇵🇱 (@Janusz1967) July 28, 2020

- „Im szybciej spadną Wam klapki z oczu i zaczniecie zauważać tym lepiej dla Kościoła. A GOSPEL to były znakomite koncerty i warsztaty dla młodzieży. Mam nadzieje, że kiedyś tam się jeszcze zobaczymy” – odpowiedział Sławomir Neumann.

Im szybciej spadną Wam klapki z oczu i zaczniecie zauważać tym lepiej dla Kościoła. A GOSPEL to były znakomite koncerty i warsztaty dla młodzieży. Mam nadzieje, że kiedyś tam się jeszcze zobaczymy. — Sławek Neumann (@SlawekNeumann) July 28, 2020

Wpis polityka komentował też m.in. publicysta Rafał Ziemkiewicz. Odniósł się ironicznie do faktu, że Rafał Trzaskowski zdecydowanie prowadził w zakładach karnych:

- „Grunt, że areszty i zakłady karne zawsze wierne. I oby was tam przybywało. Z pozdrowieniami”.

Grunt, że areszty i zakłady karne zawsze wierne. I oby was tam przybywało. Z pozdrowieniami - — Rafał A. Ziemkiewicz (@R_A_Ziemkiewicz) July 28, 2020

No ciężko, żeby katolik miał zaglosowac na Trzaskowskiego, który jest przeciwieństwem wartości, które są głoszone przez Kościół katolicki....



ŻADEN prawdziwy katolik nie oddałby głosu na Trzaskowskiego. — Trevor (@restory244) July 28, 2020

W tym czasie te bydlaki starały się przekupić Gowina, żeby doprowadzić do przesunięcia wyborów, bo chcieli wymienić przegrywająca sromotnie Kidawę-Błońską na Trzaskowskiego...:(:(:(

PS

Teraz... kwestionują wybory...

Jednak "bydlaki" to adekwatne określenie. — Dixi (et salvavi...) (@DixiXylo) July 28, 2020

W mojej parafii ksiądz na zakończenie Mszy Św. powiedział dwa krótkie zdania: Dzisiaj Polacy wybierają Prezydenta Polski. W poczuciu odpowiedzialności za Ojczyznę zachęcamy aby pójść i zagłosować zgodnie z własnym sumieniem. Amen. Proszę wreszcie przegrana wziąć na swoją klatę. — Anna Kwiecień🇵🇱💯 (@Anna1Kwiecien) July 28, 2020

Ciężko, żeby kościół katolicki nie stawał po stronie wartości, które głosi :) — Trevor (@restory244) July 28, 2020

kak/Twitter