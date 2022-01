Izrael. Padł światowy rekord zakażeń koronawirusem

- Izrael, jedyny kraj na świecie zaszczepiony poczwórnie szczepionką (również korzystający z mandatów za maskę i paszportów Covid), właśnie pobił światowy rekord pod względem codziennych przypadków Covid – pisze w mediach społecznościowych dr Eli David.

Jak wynika z publikowanych w Izraelu danych, tak wysokiej liczby dobowych zakażeń koronawirusem w tym kraju jeszcze nie było od początku pandemii. Izrael wyprzedził w tym względzie nawet Australię.

Izrael to kraj, który jako pierwszy wprowadził powszechny obowiązek szczepień. Obecnie w pełni zaszczepionych – jak się szacuje - jest ponad 62 procent społeczeństwa, a co najmniej jedną dawkę przyjęło ponad 67 procent.

Generalny Ministerstwa Zdrowia Nachman Ash ogłosił ponadto w niedzielę obniżenie limitu wiekowego w podawaniu tzw. dawki przypominającej szczepionki na COVID-19. Oznacza to obowiązkowe szczepienia dla dzieci już od 12. roku życia, które zostały już wcześniej zaszczepione podwójną dawką szczepionki.

Israel 🇮🇱, the only quadruple-vaxxed country in the world (also using mask mandates and Covid passports), just broke global record for daily Covid cases 💪 pic.twitter.com/G1ZDuVG2Ru