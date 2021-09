Jacek Saryusz-Wolski: Nie płacić. To jest bitwa o naszą suwerenność

Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Saryusz-Wolski był w piątek gościem w programie "Kwadrans polityczny" u Jacka Łęskiego. Głównym tematem rozmowy był spór jaki się toczy wokół kopalni i elektrowni Turów. Jak stwierdził europoseł, Polska jest obecnie na wojnie z Unią Europejską.

- Tylko stawienie oporu zmieni w tej sprawie cokolwiek – stwierdził Jacek Saryusz-Wolski.

– To wojna z - powiedziałbym - grupą trzymającą władzę. Oczywiście nie jest to wojna klasyczna, kinetyczna, ale co najmniej informacyjna – dodał.

Jak to ocenił Saryusz-Wolski, Polskę wybrano do przeprowadzenia na jej przykładzie eksperymentu ustrojowego.

– Ponieważ nie ma zgody na zmianę traktatów, narusza się traktat i chce się stworzyć precedens i dokonać zwyczajowej zmiany, która potem będzie działać i której nikt nie zakwestionuje. Po to, by Unia mogła bezprawnie działać w obszarach, co do których kompetencje nie zostały jej udzielone – powiedział.

Jak dodał działania prowadzone obecnie przez KE stanowią naruszenie art. 4 i 5 Traktatu o Unii Europejskiej.

W opinii europosła PiS wszystkie sprawy jakie prowadzi przeciwko Polsce UE mają wspólny mianownik.

– Pierwsze, to sprawa rozporządzenia w sprawie łączenia funduszy europejskich z tzw. praworządnością, zaskarżone przez Polskę i Węgry do TSUE. Drugie, to Fundusz Odbudowy, który obecnie jest wstrzymywany, bo premier Morawiecki wniósł pytanie do Trybunału Konstytucyjnego – podkreślił.

– I trzecia sprawa: Skoro nie działa art. 7, nie działa jeszcze rozporządzenie, nie działa szantaż, to jest zmasowany atak via TSUE. Atak w sprawie Turowa jest bezprawny i bezskuteczny – dodał.

Jako przykłady nierównego traktowana krajów w strukturach wspólnoty Saryusz-Wolski podał Francję zaznaczając, że nie jest możliwe, żeby na przykład TSUE wydało np. nakaz zamknięcia elektrowni atomowej, która znajduje się blisko granicy z Niemcami, gdyby taką skargę złożyły Niemcy, nawet pomimo tego, że zarzucają Francuzom tworzenie niebezpiecznych odpadów.

Odnosząc się do ewentualnych kar dla Polski, europoseł PiS stwierdził:

– Jeśli Komisja wyśle noty obciążeniowe, to uważam, że nie powinno się ich płacić. A jeśli będzie potrącona z funduszy unijnych, to tyle samo potrącać z polskiej składki wpłacanej do budżetu UE.

- Doświadczenie uczy, że im bardziej ustępujemy, a robiliśmy to w dobrej wierze, tym większa jest eskalacja. Jesteśmy pod ścianą, nie mamy gdzie się cofnąć, a to jest bitwa o naszą suwerenność – podsumował polityk PiS.

mp/tvp