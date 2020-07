Jak wyglądać będzie nauka w szkołach od września?

Wytyczne w sprawie nauki w szkołach od września mają pojawić się już na początku sierpnia. Nowy rok szkolny przynieść ma powrót tradycyjnej nauki. "Damy nowe narzędzia dyrektorom" - deklaruje rzeczniczka MEN Anna Ostrowska

Nowe przepisy mają zakładać przepisy m.in zawieszenie nauki stacjonarnej w danej szkole, gdy nastąpi wykrycie zachorowania wśród uczniów lub personelu szkolnego. Szkoły mają aktywnie współpracować od września z kuratorium oraz sanepidem, by szybko reagować w momencie pojawienia się realnego zagrożenia.

Dyrektorzy podkreślają zgodnie, że powrót do normalności dla wszystkich będzie trudny. Pojawiają się glosy o tym, by szkoły działały w modelu hybrydowym. Wtedy w jednym tygodniu przychodziłaby do szkoła jedna grupa, a w drugim druga etc.

Nowe przepisy obejmą zalecenia nie tylko dla szkół, ale też przedszkoli oraz ośrodków opiekuńczo-wychowawczych.

rr, rmf24.pl