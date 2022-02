Japonia wymierza cios Putinowi. Nakłada sankcje i popiera odłączenie Rosji od SWIFT

Rosja słono płaci za swoją agresję na Ukrainę. Po tym, jak wiele krajów obłożyło Moskwę sankcjami, dołączyła do nich także Japonia. Premier kraju poinformował dziś o zamrożeniu aktywów finansowych Putina.

Ponadto, Japonia popiera decyzję dotyczącą odłączenia Rosji od systemu SWIFT. Wspomniane wyżej sankcje dotyczyć mają zresztą nie tylko Putina, ale i kluczowych urzędników państwowych.

Fumio Kishida przekazał także, że działania Rosji to pogwałcenie prawa międzynarodowego, a Japonia potępia to, co robi Putin. Zaapelował o solidarną reakcję świata w tej kwestii oraz zabezpieczenie porządku międzynarodowego.

