Jasna deklaracja premiera. Jeśli ktoś straci na Polskim Ładzie choć złotówkę – otrzyma rekompensatę

„Lepszej gwarancji nie można dać” – powiedział na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki, zapowiadając rekompensaty dla osób zarabiających mnie niż 12 800 zł brutto, które stracą chociaż złotówkę na zmianach wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu.

Premier Mateusz Morawiecki podkreślił na dzisiejszej konferencji prasowej, że rząd nie przymyka oczu na potknięcia w Polskim Ładzie. Poinformował, że zlecił Ministerstwu Finansów pilne prace, dzięki którym wyrównano już wynagrodzenia funkcjonariuszom służb mundurowych i nauczycielom.

- „Zażądałem od MF różnych korekt, które będą z korzyścią dla podatnika”

- podkreślił szef rządu.

Zaznaczył, że najważniejszą zmianą wprowadzoną w ramach Polskiego Ładu jest kwota wolna od podatku w wysokości 30 tys. zł.

- „Rozciągamy ulgę dla klasy średniej na wszystkich emerytów i rencistów. Emeryci uzyskujący świadczenia do 12,8 tys. zł nic nie stracą. Podobnie będzie ze zleceniobiorcami, ale także na przykład z nauczycielami akademickimi, którzy mają wysokie koszty uzyskania przychodu – do pensji 12,8 tys. zł nie będzie straty. Każdy, kto tyle zarabia zyska lub nie straci”

- mówił premier.

Zapowiedział zmiany w zasadach rozliczania ulgi dla rodziców samotnie wychowujących dzieci, dzięki którym niezależnie od zapłaconego przez nich podatku dostaną pełen zwrot ulgi.

Kolejna zmiana dot. organizacji pożytku publicznego otrzymujących wpływy z 1 proc. podatku przekazywanego przy rozliczeniu rocznym.

- „Zasada będzie prosta – jeśli ich wpływy z 1 proc. będą niższe niż w roku 2021, to Skarb Państwa ten ubytek uzupełni”

- zapowiedział szef rządu.

Będą również rekompensaty dla osób zarabiających do 12 800 zł brutto, którzy zarobią mniej niż w ub. roku.

- „Jeżeli ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości, czy w tym nowym systemie otrzyma wyższe wynagrodzenie, bądź takie same, zarabiając do 12 800 zł i na koniec tego roku zauważy jakąkolwiek różnicę, to zezwolimy, wprowadzimy zasadę możliwości rozliczenia według dochodów osiąganych w 2021 r., czyli porównanie 2021 r. i 2022 r. Jeżeli się okaże, że 2022 r. w jakikolwiek sposób o jedną złotówkę pogorszył status podatkowy kogokolwiek w Polsce, jakiejkolwiek osoby, to będzie można otrzymać ten zwrot”

- wyjaśnił Morawiecki.

Premier zaznaczył, że „lepszej gwarancji chyba nie można dać, że wszyscy Polacy bez wyjątku, wszyscy Polacy, których łączne wynagrodzenie sięga do 12 800 zyskają, bądź nie stracą ani złotówki na Polskim Ładzie”.

