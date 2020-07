Kabaret i kolejna wtopa Gasiuk-Pihowicz w Sejmie. ,,Ryszard Petru lubi to''

Opozycja totalna wczoraj po raz kolejny usiłowała doprowadzić do wyrażenia wotum nieufności wobec ministra Zbigniewa Ziobro. Znowu też mogliśmy obejrzeć pełen ekspresji show posłanki Kamili Gasiuk-Pihowicz. Nie obyło się też bez żenującej wpadki!

„Jest pan najgorszym ministrem sprawiedliwości w historii Polski” – emocjonowała się na mównicy sejmowej posłanka Koalicji Obywatelskiej.

Postanowiła też niczym w teatrze, posłużyć się rekwizytem. Wymachiwała wielką kartką, na której widniał napis:

„ZWOLNIENIE DYSYPLINARNE” [pisownia oryginalna – red.]

Pech chciał, że czcionka była na tyle ogromna (o co zapewne postarała się sama poseł), że błąd ten nie uszedł uwadze polityków i internautów. W sieci nie brak komentarzy:

„Ryszard Petru lubi to”

- pisze Krzysztof Sobolewski.

Marcel Bielecki komentuje zaś:

„Pani @Gasiuk_Pihowicz, pomijam już fakt, że z mównicy sejmowej wygłaszała Pani stek bzdur i kłamstw.

Jeśli chce już Pani robić z Sejmu kabaret, to proponuję lepiej się do tego przygotować, sprawdzić, co jest napisane na swoich >>rekwizytach<< i nie nastawiać się na pośmiewisko”.

Pani @Gasiuk_Pihowicz, pomijam już fakt, że z mównicy sejmowej wygłaszała Pani stek bzdur i kłamstw.



Jeśli chce już Pani robić z Sejmu kabaret, to proponuję lepiej się do tego przygotować, sprawdzić, co jest napisane na swoich "rekwizytach" i nie nastawiać się na pośmiewisko🤦‍♂️ pic.twitter.com/yDBOWneoS3 — Marcel Bielecki🇵🇱 (@m_bielecki_) July 15, 2020

dam/twitter,Fronda.pl