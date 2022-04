Kaczyński o Orbanie: Trzeba mu poradzić pójście do okulisty. Jest w ślepej uliczce

Wicepremier Jarosław Kaczyński przyznał, że w sposób jednoznacznie negatywny postrzega postawę węgierskiego premiera Viktora Orbana w sprawie wojny na Ukrainie.

„Kiedy premier Orban mówi, że on nie widzi dokładnie tego, co się zdarzyło w Buczy, to mu trzeba poradzić pójście do okulisty, i to jest zawód” – ocenił na antenie Radia Plus prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Zdaniem Kaczyńskiego postawa Orbana sprawia, że „nie możemy współpracować tak, jak dotąd”. „Sądzę, że to, co robi Viktor Orban łączy się z nadzieją na odegranie jakiejś roli, jeżeli chodzi o doprowadzenia do końca tego konfliktu, ale sądzę, że to jest całkowicie ślepa uliczka” – skonkludował prezes PiS.

ren/PAP