Kijów: Cztery potężne eksplozje w centrum miasta

Rosjanie w dalszym ciągu prowadzą ostrzał budynków cywilnych w Kijowie. Tej nocy w stolicy Ukrainy miały miejsce aż cztery potężne wybuchy.

Do eksplozji doszło w pobliżu Mostu Południowego i wież operatorów telefonii komórkowej. Znajduje się tam także Dziecięcy Szpital nr 7 oraz Szpital Miejski nr 12.

Jak podają media, nieopodal Mostu Południowego znajduje się „Łysogórski Fort”. Jego celem pod koniec XIX wieku było pełnienie funkcji głównego punktu obronnego miasta. W tym miejscu obecnie znajdują się wspomniane wcześniej budynki i infrastruktura.

Several major explosions were reported in Kiev dawn today



🎖 تم الإبلاغ عن عدة انفجارات كبيرة في كييف فجر اليوم



pic.twitter.com/L2yLhmd91o