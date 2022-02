Kim z zawodu jest gen. Siergiej Szojgu? To na pewno Cię zaskoczy!

- To jest gen. Siergiej Szojgu. Minister Wojny (bez żartów, przecież nie Obrony 😛) Federacji Rosyjskiej. Ma mnóstwo orderów. Nigdy nie był żołnierzem – pisze na Twitterze posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska.

- Stopień generała otrzymał, bo tak. Zanim zajął się polityką, był budowlańcem. Tak wygląda marionetka! - kończy swój wpis Żukowska.

Zważając na to, że Aleksiej Nawalny ujawnił niesamowity majątek prezydenta Rosji Władimira Putina oraz pałac, który sobie wybudował, to możne należy przyjąć, że dla Szojgu te kwalifikacje były kluczowe do uzyskania stopnia generała?

