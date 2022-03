Kolejne ofiary barbarzyńskich ataków. Zginęło 70 żołnierzy, Rosja ostrzelała szpital położniczy

Rosjanie mimo wczorajszych rozmów pokojowych wciąż zabijają Ukraińców. W trakcie ataku w Ochtyrce (obwód sumski, północ Ukrainy) zginęło 70 osób, większość z nich to żołnierze.

Artyleria wroga ostrzelała jednostkę wojskową – poinformował Dmytro Żywycki, szef Obwodowej Administracji Państwowej. Ofiary są także wśród ludności cywilnej.

Zbrodniarze Putina dokonują też coraz bardziej obrzydliwych aktów przemocy. W obwodzie kijowskim rosyjski pocisk trafił w prywatny szpital położniczy. Atak miał miejsce minionej nocy. Dyrektor generalny placówki Witalij Grin podał, że zniszczenia są duże, jednak budynek stoi. Udało się też wszystkich bezpiecznie ewakuować.

