Kolejny atak furii Nitrasa! Wszystko uchwyciły kamery. ,,Taki odważny, bo ma dwóch rosłych byczków''

Sławomir Nitras zupełnie nie potrafi nad sobą panować. Już drugi raz w tym tygodniu zachowuje się agresywnie i ponownie sytuację udało się uchwycić kamerom.

„W obrazku co innego jest interesujące. Otóż Sławomir Nitras jest taki odważny bo ma dwóch wykidajłów, rosłych byczków, którzy ruszają za nim. Ciekawe kto finansuje tę ochronę”

- pisze Cezary Gmyz komentując nagranie, na którym widać, jak Nitras podchodzi do starszego mężczyzny i wyrywa mu z ręki trąbkę. Wszystko to oczywiście robi z obstawą, która krok w krok podąża za posłem.

„Pytanie do @PolskaPolicja

- Czy to co zrobił POseł Nitras to jest kradzież????🤔

Bo jeżeli NIE, to jutro idę "se" stanąć pod bankomat i poczekam na klienta”

- pyta jeden z internautów.

