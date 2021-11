Kolejny nielegalny przewóz imigrantów udaremniony przez policjantów

Gubińscy policjanci w rejonie przejścia granicznego z Niemcami zatrzymali w pojeździe marki Volkswagen Passat czterech nielegalnych imigrantów, a także obywatela Ukrainy, który przywiózł ich do Gubina. Do zatrzymania przyczynił się mieszkaniec miasta, który podzielił się z mundurowymi swoimi spostrzeżeniami. Funkcjonariusze doprowadzili mężczyzn do komisariatu, a także zabezpieczyli pojazd do dalszych czynności procesowych.

We wtorek (16 listopada) policjanci prewencji gubińskiego komisariatu zauważyli w rejonie mostu prowadzącego na Wyspę Teatralną w Gubinie mężczyznę, który swoim zachowaniem wzbudził u mundurowych zainteresowanie. Obecność funkcjonariuszy w tym rejonie zauważył także mieszkaniec miasta, który chwilę później podzielił się z nimi swoimi spostrzeżeniami. Mianowicie zauważył on, że w zaparkowanym nieopodal samochodzie marki Volkswagen Passat siedzą obcokrajowcy, do którego wsiadł obserwowany przez policjantów mężczyzna. Funkcjonariusze po powiadomieniu dyżurnego jednostki o zaistniałej sytuacji niezwłocznie przystąpili do sprawdzenia uzyskanych informacji. Gdy zatrzymali się przy wspomnianym pojeździe, informacja się potwierdziła. Za kierownicą siedział 26-letni obywatel Ukrainy, natomiast miejsca pasażerów zajmowało czterech mężczyzn podających się za obywateli Syrii. Na miejsce wezwano patrol interwencyjny, z pomocą którego przetransportowano zatrzymanych do Komisariatu Policji w Gubinie na czynności, gdzie również zostali zaopatrzeni w wodę, a pojazd został zabezpieczony na policyjnym parkingu. W toku podjętej kontroli legalności pobytu cudzoziemców okazało się, że mężczyźni są obywatelami Egiptu, nielegalnie przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z powyższym zostali przekazani funkcjonariuszom Straży Granicznej z wnioskami o wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu. Obywatel Ukrainy został zatrzymany do wyjaśnienia. Obywatel Ukrainy został zatrzymany do wyjaśnienia.

Policjanci i strażnicy graniczni zwracają się z prośbą do wszystkich mieszkańców o przekazywanie informacji związanych z próbami przewozu nielegalnych imigrantów lub podejrzanymi osobami. Ta sytuacja pokazuje, jak ważne jest uzupełnianie się różnych instytucji. Dzisiejsze zatrzymanie, to kolejne skuteczne działanie lubuskich policjantów wymierzone w proceder nielegalnego przewozu imigrantów.





