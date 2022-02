Koniec kariery Schetyny? ,,Tusk postanowił zakończyć tę kwestię’’

Joanna Miziołek z tygodnika „Wprost” donosi, że Donald Tusk postanowił „ostatecznie zakończyć kwestię Grzegorza Schetyny”, który wciąż próbuje odbudować swoją rolę w partii.

„Wprost” powołuje się na doniesienia dolnośląskiego polityka, który od lat zna się z Grzegorzem Schetyną. Lider Platformy Obywatelskiej miałby zakończyć karierę Grzegorza Schetyny nie wpisując go na listy w najbliższych wyborach parlamentarnych. W ten sposób były szef PO zostałby odesłany na polityczną emeryturę. Pozostanie mu jedynie ubieganie się o miejsce w Parlamencie Europejskim.

- „Zsyłka do Strasburga może jednak oznaczać przyspieszenie realizacji innego scenariusza. Zdaniem drugiego z naszych informatorów, jeśli Donald Tusk nie wpisze Grzegorza Schetyny na listy wyborcze do polskiego parlamentu, to ten nie wytrzyma i zacznie się politycznie budować poza Platformą Obywatelską”

- pisze red. Miziołek.

