Koronawirus w Polsce. Ministerstwo rozważa zakaz organizacji wesel w niektórych powiatach

Wesela stają się coraz częściej źródłami zakażeń. Przykładem jest chociażby wesele we Wrocieryżu z 18 lipca, na którym 24 weselników zostało zainfekowanych koronawirusem, a 255 poddanych kwarantannie. Dlatego też w poniedziałek Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas poinformował, że już w tym tygodniu przedstawi rekomendacje co do organizacji wesel. Pinkas stwierdził, że między innymi „będziemy apelować o to, żeby wesela były mniejsze i trwały krócej”.

Tymczasem środowa „Rzeczpospolita" stwierdza, że strona rządowa rozmawia z branżą ślubną na temat nowych rozwiązań zmniejszających ryzyko zarażenia się koronawirusem w tym organizacji małych przyjęć ślubnych.

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz przyznaje jednak, że rozważany jest też zakaz wesel w powiatach - ogniskach zakażeń. Rzecznik wypowiedział się w tej sprawie następujaco: "Obecnie resort identyfikuje potencjalne źródła zakażenia i tworzy listę regionów, w których wesela mogłyby zostać zakazane".

Erl/rp.pl