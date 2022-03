Ks. Sławomir Kostrzewa: Każdy człowiek ma prawo do Bożego miłosierdzia

Strategią złego ducha jest wmówić człowiekowi, iż nie ma prawa do przebaczenia grzechów, wzbudzić nieufność do Boga, odsunąć grzesznika do Boga i od ludzi. Pokonanie tych trudności i uwierzenie w Boże miłosierdzie pomaga doświadczyć radości przebaczenia i zacząć nowe życie - przypomina ks. Sławomir Kostrzewa w homilii wygłoszonej w parafii pw. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Swarzędzu, 27 marca 2022 r.

