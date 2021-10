Lepanto Institute: Watykańska agencja powiązana z promocją aborcji, bałwochwalstwa i komunizmu

Według nowego raportu, opublikowanego przez Lepanto Institute, Caritas International zasiada w ciele zarządzającym organizacji, która została założona przez komunistów w Porto Alegre w Brazylii w roku 2001, a promuje aborcję, komunizm i... bałwochwalstwo. Chodzi o Światowe Forum Społeczne (WSF), którego radę międzynarodową współtworzy również Caritas International.

„W 2017 r. Caritas walnie się przyczynił do zmiany kształtu rady międzynarodowej, zapewniając jej większą zdolność podejmowania decyzji i zaangażowania w to, co promuje się na wydarzeniach WSF i którym organizacjom pozwala się przedstawiać prezentacje” – pisze Michael Hichborn, prezes Lepanto Institute, na portalu „Church Militant”.

Przykładem działalności rady jest na przykład – jak zauważa Hichborn – wsparcie, a także zezwolenie, umożliwiające prezentacje wideo na Światowym Forum Społecznym „celebrujące legalizację aborcji w Argentynie i nakreślające plany nacisku na dekryminalizację aborcji w innych krajach katolickich”. Jak dodaje Hichborn: „Znaleźliśmy także mnóstwo wpisów w mediach społecznościowych autorstwa rady międzynarodowej WSF, które promują aborcję, aktywizm LGBT i jawny marksizm”.

Hichborn uznał za „być może najbardziej niepokojące” odkrycie „pogańskich obrzędów czczących Pachamamę, wzywających ją do błogosławienia inicjatyw feministek w ich walce o aborcję”. Prezes Lepanto Institute pyta się, czy to tylko „zbieg okoliczności”, że odniesienia do pogańskiego bóstwa pojawiają się w „organizacji, której ciało zarządzające obejmuje przedstawicieli Watykanu”. I przypomina skandal, jaki wywołały figurki Pachamamy, które pojawiły się w Watykanie na tzw. synodzie amazońskim.

Hichborn zwraca uwagę na fakt, że przewodniczącym Caritas International jest kardynał Luis Tagle, który jest również prefektem Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. Przypomina on także, że jeszcze w roku 2014 dostarczył Papieskiej Radzie Cor Unum „szczegółowy raport na temat zaangażowania Caritas w Światowe Forum Społeczne”. Zdaniem Hichborna „obecnie Caritas i WSF są dużo gorsze, niż były w roku 2014”. Wskazuje on na obecność w radzie międzynarodowej innej katolickiej agencji o nazwie CIDSE.

„Zasadnicza konkluzja jest taka – wyjaśnia Hichborn – Caritas International i CIDSE zasiadają w ciele zarządzającym komunistycznej organizacji, która jest zaangażowana w pogański kult i świętuje dekryminalizację aborcji na całym świecie, jednocześnie aktywnie walcząc przeciwko stanowisku Kościoła katolickiego sprzeciwiającego się poważnemu złu. To musi się skończyć!”

jjf/ChurchMilitant.com