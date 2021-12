Mało jej happeningów! Ochojska przekonuje Brukselę, że kryzys na granicy to… wina polskiego rządu

Janina Ochojska rozesłała do członków Parlamentu Europejskiego „raport” na temat sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. W przygotowanym przez kontrowersyjną organizację Grupa Granica dokumencie stwierdzono, że kryzys na granicy jest skutkiem działań polskiego rządu.

Trwa operacja „Śluza”, w ramach której reżim Aleksandra Łukaszenki, najpewniej przy wsparciu Moskwy, sprowadza migrantów z Bliskiego Wschodu, aby przepychać ich na terytorium Unii Europejskiej. Wywołanie sztucznego kryzysu migracyjnego ma służyć destabilizacji Unii Europejskiej i odwrócić uwagę od trwających na Białorusi prześladowań demokratycznej opozycji. Od początku kryzysu część środowisk związanych z totalną opozycją w Polsce próbuje wykorzystać skierowaną przeciwko swojemu państwu agresję, aby uderzyć w znienawidzony przez siebie rząd Zjednoczonej Prawicy. Szczególnie wyróżnia się na tym polu europoseł Janina Ochojska.

Niedawno szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej zapowiedziała złożenie przeciwko Polsce wniosku do Trybunału w Strasburgu. Stało się to po tym, jak wraz z grupą europosłów i byłym RPO Adamem Bodnarem chciała dostać się na teren przygraniczny dzień po zakończeniu stanu wyjątkowego. Wówczas zignorowała nowe przepisy i nie pofatygowała się, aby złożyć właściwy wniosek do Straży Granicznej, by móc później w świetle kamer zaprezentować „święte oburzenie”.

Teraz Ochojska poszła krok dalej szkalowaniu swojego kraju. Na swoim profilu na Twitterze eurposłanka promuje skandaliczny dokument Grupy Granica, w którym oskarża się polski rząd o kryzys na granicy.

- „Kryzys migracyjny jest efektem strategii, jaką polski rząd przyjął w odpowiedzi na poczynania Aleksandra Łukaszenki wobec migrantek i migrantów przymusowych, którzy przekroczyli już polską granicę. Strategia ta polega na tym, aby osób przekraczających granicę możliwie szybko i za wszelką cenę się pozbyć – odesłać je z powrotem do Białorusi”

- czytamy w „raporcie”.

- „Polska porzuciła standardy ochrony praw człowieka, ochrony uchodźców i uchodźczyń oraz podstawowe zasady humanitaryzmu, a sytuacja na granicy, choć została wywołana przez Białoruś, ale jest też skutkiem decyzji i wyborów polskich polityków”

- dodają autorzy.

- „Jeśli jeszcze nie czytaliście_łyście Raportu przygotowanego przez @GrupaGranica to gorąco Was zachęcam. Raport jest dobrym źródłem dla każdego, kto chciałby dowiedzieć się więcej na temat sytuacji na granicy, poznać perspektywę osób tam pracujących”

- napisała Ochojska na Twitterze.

Według informacji portalu tvp.info, angielską wersję dokumentu europosłanka rozesłała do swoich kolegów z Parlamentu Europejskiego.

