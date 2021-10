Marian Kowalski: W Stanach Zjednoczonych Europy Polska byłaby to najwyżej Generalną Gubernią

- Przeraża mnie jak kolejni komentatorzy powtarzają że UE przeistacza się w Stany Zjednoczone Europy – pisze na Twitterze znany narodowiec Marian Kowalski.

Przeraża mnie jak kolejni komentatorzy powtarzają że UE przeistacza się w Stany Zjednoczone Europy. Trzeba być ślepcem by nie widzieć że ma to być rodzaj związku sowieckiego. Plotą że możemy być landem. Niestety co najwyżej Generalną Gubernią. — Marian Kowalski (@_kowalskimarian) October 16, 2021

mp/twitter