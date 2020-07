Mastalerek: Prezydent mógł zdobyć od kilkuset tysięcy nawet do miliona głosów więcej

Po zakończonych wyborach prezydenckich, ton debacie publicznej nadał sam Rafał Trzaskowski, który już po ogłoszeniu wstępnych wyników nie zgodził się z nimi i zapowiedział dalszą walkę. Nie przyjął też zaproszenia prezydenta Andrzeja Dudy do Pałacu Prezydenckiego.

Następnie obóz PO zaczął produkować fake newsy i dalej obrażać i prezydenta i rząd. Atak opozycji totalnej nie ustaje, pomimo że ilość głosów nieważnych w tych wyborach jest znacząco niższy niż na przykład w roku 2015 czy we wcześniejszych wyborach parlamentarnych za czasów rządów PO-PSL.

Do wyborów oraz głosów poparcia dla prezdenta Andrzeja Dudy, któwy wywalczył reelekcję, Marcin Mastalerek w „Gościu Wydarzeń” Polsat News powiedział:

- Wiem jedno. Żaden inny kandydat z tego obozu, obozu Zjednoczonej Prawicy, PiS nie wygrałby tych wyborów. One były w najtrudniejszym dla obozu władzy momencie, bo były w momencie, kiedy ludzie już nie bali się w taki sposób wirusa, że nie doceniali tego, co rząd, obóz władzy zrobił, a już było na tyle daleko, że może zapomnieli pewne zasługi. i to, na co trzeba zwrócić uwagę.

Podkreślił też:

- najliczniejsza grupa wyborców w Polsce, czyli wyborcy 60+, która zawsze ma najwyższą frekwencję, właśnie najwyższa frekwencja jest w tej grupie, tym razem była najniższa frekwencja.

Oraz:

- Prezydent powinien dostać od kilkuset tysięcy nawet do miliona głosów więcej, gdyby osoby 60+ poszły tak, jak zawsze chodziły. Oczywiście, pomiędzy I a II turą udało się, ale pomimo tego ta frekwencja była najniższa, więc normalnie to poparcie dla prezydenta, takie rzeczywiste w Polsce, jest wyższe







mp/polsat news