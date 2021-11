Milion Żydów drży przed ujawnieniem ich danych z portalu LGBT

Portal Walla poinformował, że związani z Iranem hakerzy z grupy Black Shadow zażądali w niedzielę miliona dolarów za nieujawnienie danych z izraelskiego portalu LGBT. Grupa przekonuje, że baza danych popularnego wśród izraelskiej społeczności LGBT portalu Atraf zawiera informacje o około milionie osób.

Hakerzy przekazali, że nie ujawnią dalszych informacji, jeśli otrzymają okup w ciągu 48 godzin.

- „Odkąd usłyszałem o tym włamaniu, nie mogę przestać o tym myśleć. Mam tam intymne zdjęcia oraz sekskorespondencję i zniszczyłoby mnie to, gdyby kiedykolwiek dotarły one do mojej rodziny”

- powiedział portalowi Walla jeden z użytkowników portalu.

- „Odwiedzam tę stronę i tam kupuję bilety na imprezy, więc oprócz kłopotliwej kwestii wyoutowania, jest też problem mojej karty kredytowej i danych osobowych. To po prostu przerażające”

- dodał.

Izraelskie media podają, że Black Shadow jest grupą hakerów związanych z irańskim rządem. W ub. roku włamali się do systemów izraelskiej firmy ubezpieczeniowej również żądając miliona dolarów okupu.

