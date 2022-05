Módlmy się za Ojczyznę! Jutro rozpoczynamy nowennę do św. Andrzeja Bobli

7 maja br. w Sanktuarium Narodowym św. Andrzeja Boboli w Warszawie zostanie zainaugurowana nowenna w 20. rocznicę ustanowienia św. Andrzeja Boboli patronem Polski.

„W tym roku, za wstawiennictwem świętego polecać będziemy Bogu sprawę pokoju w Ukrainie oraz pomyślności dla naszej Ojczyzny” – napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. Zachęcił również do włączania się parafii do modlitwy nowennowej, która potrwa do 16 maja br.

Na zakończenie nowenny, 16 maja o godz. 18.00, zostanie odprawiona Msza św. odpustowa w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Warszawie, której przewodniczyć będzie kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski.

BP KEP

Nowenna o dar jedności i pokoju

Modlitwa o jedność w Chrystusowym Kościele