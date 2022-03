Mołdawia idzie w ślady Ukrainy i Gruzji. Jest wniosek o wstąpienie do UE

Prezydent Mołdawii Maya Sandu podpisała dziś wniosek o przystąpienie do Unii Europejskiej. Mołdawia jest trzecim krajem wyrażającym chęć wstąpienia w struktury wspólnoty w tym tygodniu. Wcześniej zrobiła to Ukraina i Gruzja.

- „TERAZ! Prezydent Maia Sandu podpisała wniosek o przystąpienie #Moldova do Unii Europejskiej!”

- napisała na Twitterze dyrektor w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej Republiki Mołdawii Violeta Agrici.

NOW! President Maia Sandu has signed the application for #Moldova to join the European Union!

