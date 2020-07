Morawiecki: Ciężko wam będzie udowodnić, że 400 mld euro to więcej niż 700

Po zakończonych negocjacjach w sprawie unijnych budżetów dla poszczególnych krajów, Polska i Węgry – jak zgodnie podają zachodnie liczące się tytuły – uzyskały najwięcej. Taki sukces polskiej delegacji, której przewodniczył premier Mateusz Morawiecki próbuje podważać i opozycja i tzw. media prywatne.

Dzisiaj w Sejmie o efektach unijnych negocjacji mówił w Sejmie premier Mateusz Morawiecki.

Prmier powiedział:

- Mam tutaj dla wysokiej izby i dla rodaków pierwszą bardzo dobrą wiadomość, bardzo dobry komunikat. Polska jest największym beneficjentem funduszu spójności. To kwota około 700 mld euro, a licząc w cenach bieżących, w różnych okresach wydawana będzie to kwota większa, ale już podaję te niższe dane żeby nie było żadnych wątpliwości

Stwiedził także:

- Pamiętam jak opozycja mówiła, że to już jest ostatnia taka dobra perspektywa dla Polski. Otóż ta perspektywa, najbliższe 7 lat, jest jeszcze dużo lepsza dla Polski niż poprzednie. Nie wiem jaki to wtedy był ten tort, który dzieliliście, czy 300 czy 400 mld, różne liczby padały, ale chyba ciężko wam będzie udowodnić, że 400 czy 350 to więcej niż 700

mp/sejm.gov.pl