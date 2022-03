Morawiecki zaprasza opozycję do rozmów o pomocy dla uchodźców

- W poniedziałek ma odbyć się spotkanie premiera z przedstawicielami parlamentarnych sił politycznych, dotyczące sytuacji na Ukrainie i pomocy dla uchodźców - powiedział rzecznik rządu Piotr Mueller.

Dzisiaj w KPRM miała miejsce konferencja prasowa, która poświęcona była pomocy uchodźcom z Ukrainy. W trakcie konferencji wystąpili minister edukacji Przemysław Czarnek oraz wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker.

Dyskutowane były m. in. postępy w wyrabianiu numerów PESEL dla uchodźców oraz przygotowanie szkół na dodatkowych uczniów z Ukrainy.

W trakcie konferencji Mueller poinformował o planowanym spotkaniu partii politycznych, które będzie poświęcone tematyce pomocy uchodźcom. Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele opozycji.

- Premier Mateusz Morawiecki skieruje dzisiaj do przedstawicieli sił politycznych w polskim parlamencie, w polskim Sejmie, zaproszenie na spotkanie w poniedziałek, dotyczące aktualnej sytuacji na Ukrainie, ataku Rosji na Ukrainę i spraw związanych z obszarami związanymi z bezpieczeństwem Ukrainy i Polski - powiedział Piotr Mueller.

W trakcie spotkania odbędzie się dyskusja nad tym, "w jaki sposób możemy pomagać uchodźcom na terenie Polski, jakie rozwiązania możemy jeszcze przyjmować, w jaki sposób organizacyjnie polepszać to, co do tej pory robimy".

- Takie spotkanie odbędzie się w poniedziałek. Dzisiaj premier skieruje zaproszenie do właściwych klubów parlamentarnych i partii - powiedział Mueller.

