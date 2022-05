Moskwa: Szwedzi jako naziści. Skandaliczna akcja plakatowa

„Jesteśmy przeciwni nazizmowi, a oni nie” – taki napis znajduje się na plakatach, które pojawiły się w Moskwie. Mamy do czynienia kolejnymi ohydnymi działaniami rosyjskiej propagandy, która tym razem na cel wzięła Szwedów.

Na plakatach znalazły się wyrwane z kontekstu słowa m.in. Astrid Lindgren czy założyciela IKEA, Ingvara Kamprada. Mają one dowodzić, że Szwedzi to naziści. Warto przypomnieć, że w ten sam sposób rosyjska propaganda atakuje Ukraińców.

Jeden ze wspomnianych plakatów pojawił się chociażby na przystanku znajdującym się nieopodal szwedzkiej ambasady w Moskwie. Szwedzki dziennik „Dagens Nyheter” informuje, że plakaty powstały na zlecenie organizacji Nasze Zwycięstwo, która podlega administracji Putina.

Głos zabrało też MSZ Szwecji. Podkreśliło, że nie ma zamiaru publicznie polemizować z Rosją w tej kwestii. Przypomniano, że oskarżanie o „nazizm” to często wykorzystywana przez Rosję broń przeciwko krajom i osobom, które otwarcie krytykują jej działania.

Szwedzka premier Magdalena Andersson oceniła z kolei działania Rosji jako „niedopuszczalne”. W jej ocenie jest to atak związany m.in. z możliwością wstąpienia Szwecji do NATO.

As part of Russia's anti-Swedish propaganda campaign, they have labeled Astrid Lindgren - one of Sweden's most beloved children's authors - as a Nazi. This is particularly unhinged, seeing as she explicitly despised Nazism and all forms of nationalism pic.twitter.com/4qpgaTAflL