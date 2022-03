Naczelny rabin Ukrainy: Musimy powstrzymać Putina, bo nie udało się powstrzymać Hitlera!

– Świat może go powstrzymać, NATO może go powstrzymać, Stany Zjednoczone mogą go powstrzymać. Możemy ocalić miliony istnień ludzkich, niszcząc jego konwój czołgów i pojazdów opancerzonych. Czas, żeby świat coś zrobił – powiedział w rozmowie z CNN naczelny rabin Ukrainy Jaakow Bleich.

Bleich zaapelował do USA i NATO o zbombardowanie pozycji rosyjskich wojsk, które brutalnie najechały na Ukrainę.

Konflikt na Ukrainie i agresję Rosji na ten kraj rabin porównał do II wojny światowej.

– Nie mogliśmy powstrzymać Hitlera w czasie II wojny światowej – cóż, może mogliśmy, ale tego nie zrobiliśmy – ale teraz musimy powstrzymać Putina

– stwierdził Jaakow Bleich.

W opinii ukraińskiego rabina, Putin na oślep zabija niewinne osoby cywilne, w tym Rosjan oraz osoby rosyjskojęzyczne, a obiecywał przecież te osoby chronić.

- Bombarduje Charków, w którym mieszka wiele rosyjskojęzycznej ludności – powiedział rabin.

Putina oskarża wprost i obwinia za śmierć cywilów.

– Putin zabija wszystkich na oślep i nie obchodzi go, skąd ci ludzie pochodzą – stwierdził naczelny rabin Ukrainy Jaakow Bleich.

