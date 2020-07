Nad Ustroniem Morskim przeszła trąba powietrzna

Nad Ustroniem Morskim przeszła dziś Trąba Powietrzna. Żywioł zniszczył domki holenderskie oraz samochody. Rannych zostało sześć osób, w tym jedno dziecko.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez straż pożarną, którzy o zdarzeniu zostali poinformowani o godz. 18:15, Trąba Powietrzna zniszczył w Ustroniu Morskim osiem domków holenderskich i dwa samochody. Poszkodowanych zostało sześć osób, w tym jedno dziecko. Wszyscy ranni są w dobrym stanie. Stwierdzono u nich ogólne potłuczenia i zadrapania. Pięciu z nich, w tym dziecko, trafiło do szpitala.

Ranni, jak relacjonują strażacy, zostali przygnieceni elementami konstrukcji domków.

- „Na początku to był zwykły deszcz. Ostatnio tutaj dość często pada. Zaczęło to być niepokojące. Bardzo intensywne opady, bardzo silny wiatr. Zobaczyłem w oddali, że zaczynają dachówki latać - z okolicznych domów pozrywało trochę dachówek. Wbiegłem na górę zobaczyć, co się dzieję. Widzę trąbę powietrzną i zacząłem to nagrywać” – mówił w rozmowie z RMF FM mężczyzna przebywający w okolicy Ustronia Morskiego.

kak/RMF FM