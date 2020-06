Nadużycia w Polsce: Papież został poinformowany, winni zostaną wykryci i ukarani

Dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej udzielił odpowiedzi dziennikarzom w sprawie apelu grupy wiernych z Polski, który został opublikowany na łamach włoskiego dziennika La Repubblica. „Kościół musi zrobić wszystko, co w jego mocy, aby przypadki nadużyć zostały wykryte” – oświadczył Matteo Bruni.

Dodał on, że „Ojciec Święty został poinformowany o apelu i modli się za tych, którzy go wystosowali. Cały Kościół musi zrobić wszystko, co w jego mocy, aby były stosowane normy kanoniczne, przypadki nadużyć zostały wykryte, a winni tych poważnych przestępstw zostali ukarani”.

Dyrektor Biura Prasowego odpowiedział w ten sposób dziennikarzom, którzy prosili go o komentarz do apelu opublikowanego na własny koszt we włoskim dzienniku La Repubblica w poniedziałek rano.

- „Ojcze Święty Franciszku! Napraw nasz Kościół” – to tytuł apelu. „Błagamy Cię! – napisali do Papieża jego sygnatariusze. – Popatrz z troską na Kościół w Polsce, gdzie stwierdzono przypadki pedofilii, a lojalność względem instytucji jest ślepa i głucha, ważniejsza niż dobro ofiar”. Sygnatariusze apelu użalają się na „brak zdecydowanej reakcji ze strony kościelnej hierarchii” i podkreślają, że niektóre zachowania uderzają w jedność Kościoła, „ponieważ tworzy się podział między tymi, którzy przejmują się wizerunkiem instytucji i tymi, którym leży na sercu dobro ofiar”

