Neumann w RMF: Wniosek o uchylenie immunitetu Grodzkiemu będzie rozpatrywany jeszcze raz

– Czy europejskim standardem jest to, że marszałek Senatu Tomasz Grodzki nie będzie odpowiadał przed sądem? – zapytał dziennikarz RMF FM w dzisiejszej porannej rozmowie polityka Platformy Obywatelskiej Sławomira Neumanna.

Od jakiegoś czasu mamy do czynienia z ciągłym odrzucaniem przez Senat wniosków prokuratury o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej marszałka Tomasza Grodzkiego. O tą sprawę na antenie RMF FM został zapytany Sławomir Neumann z Platformy Obywatelskiej.

– Kiedy były takie sprawy związane ze mną, natychmiast zrzekłem się immunitetu – odpowiedział.

Wniosku o uchylenie immunitetu Grodzkiemu nie poddano nawet pod głosowanie, a była to decyzja wicemarszałka Senatu Bogdana Borusewicza z Platformy Obywatelskiej, a więc kolegi marszałka Grodzkiego.

– Wicemarszałek Borusewicz po sprawdzeniu i analizach prawnych tego wniosku, który był wnioskiem niepełnym, odesłał go do poprawienia do prokuratury i tyle – powiedział Neumann.

Dziennikarz przytoczył opinię śledczych, z której wynika, że „decyzja o pozostawieniu bez rozpoznania wniosku o uchylenie immunitetu Tomaszowi Grodzkiemu jest bezpodstawna, ma na celu blokowanie procedury, jest kolejnym dowodem sabotowania prokuratorskiego postępowania przez Senat”.

Podkreślono też, że w odniesieniu do innych parlamentarzystów wnioski taki ani w Sejmie ani w Senacie do tej pory nie były kwestionowane.

– Teraz wniosek będzie jeszcze raz rozpatrzony przez analizę prawną. Może raz napiszą dobrze – odparł Neumann. – Wtedy będzie głosowany – stwierdził.

Neumann zapytany czy nie byłoby lepiej, gdyby sam Grodzki zrzekł się immunitetu, odparł że on w podobnej sytuacji zrzekł się immunitetu, ale stwierdził, że marszałek Senatu ma prawo do własnej strategii działania w tej sprawie.

Złożony przez prokuraturę wniosek 22 marca 2021 dotyczy „podejrzenia przyjęcia korzyści majątkowych od pacjentów lub ich bliskich w czasie, gdy Tomasz Grodzki był dyrektorem szpitala specjalistycznego w Szczecinie i ordynatorem tamtejszego Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej”.

