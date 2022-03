Nie wolno nam się bać Putina! Premier publikuje plan ratowania Ukrainy

Premier Mateusz Morawiecki opublikował na łamach „Politico” artykuł, w którym prezentuje założenia przygotowanego wspólnie ze Słowenią i Czechami planu ratowania Ukrainy. To 10 punktów, które trzeba wykonać, aby wojna na Ukrainie się zakończyła.

- „Jeśli chcemy przywrócić pokój, Putin musi wiedzieć, gdzie jest czerwona linia — granica, której nie może przekroczyć. Posiadanie przez Rosję arsenału nuklearnego nie może usprawiedliwiać bierności. Musimy być świadomi tego zagrożenia, ale nie może nas ono powstrzymać. W przeciwnym razie Putin pójdzie dalej”

- podkreśla szef polskiego rządu.

Plan przewiduje odcięcie wszystkich rosyjskich banków od systemu SWIFT. Zachód powinien prowadzić wspólną politykę azylową dla rosyjskich żołnierzy, którzy nie chcą zabijać i ginąć na Ukrainie. Należy zatrzymać rosyjską propagandę w Europie. Kolejne punkty to blokada europejskich portów dla rosyjskich statków i blokada transportu drogowego do Rosji.

W myśl prezentowanego plany sankcjami objęci muszą zostać nie tylko oligarchowie, ale całe ich biznesowe otoczenia. Rosyjskie wizy muszą zostać zawieszone. Każdy człowiek partii Putina musi zostać objęty sankcjami. Musi zostać wprowadzony całkowity zakaz eksportu technologii wykorzystywanych w wojnie do Rosji. Na koniec Rosja musi zostać wykluczona ze wszystkich organizacji międzynarodowych.

Premier podkreśla, że jeśli realizacja tego planu nie powstrzymałaby wojny, należałoby pójść dalej.

- „W Kijowie zaproponowaliśmy misję pokojową pod egidą NATO i innych organizacji międzynarodowych. Jeśli nie możemy wprowadzić skutecznych sankcji, nie mamy wyboru: musimy chronić naród Ukrainy naszymi własnymi tarczami”

- przekonuje Morawiecki.

- „Tych, którzy ostrzegają, że prowokowanie rosyjskiego prezydenta Władimira Putina doprowadzi do III wojny światowej, pytam: czy Putin kiedykolwiek potrzebował wymówki, by złamać prawo międzynarodowe? Czy potrzebował jej, by zaatakować Gruzję? Do okupacji Krymu? Do ataku na Kijów?”

- pyta.

Przypomina przy tym, że przed II wojną światową bierność nie powstrzymała Hitlera.

kak/PAP